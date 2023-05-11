Банк «Открытие» предлагает услугу «Автопомощь по подписке»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил новую услугу «Автопомощь по подписке». Теперь клиенты банка могут подключить подписку на сервис в мобильном приложении или интернет-банке. С помощью этой услуги автолюбителям стала доступна круглосуточная помощь на дороге.

Профессиональная защита автомобиля в базовом пакете предоставляет ряд полезных сервисов, доступных круглосуточно и без выходных: эвакуатор, выезд аварийного комиссара, сбор справок по ДТП, помощь, если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор или нужно экстренно открыть автомобиль без ключа. Эксперты сервиса также помогут в юридических и технических консультациях.

Расширенный набор услуг в премиум пакете в дополнение к базовым опциям включает услугу «Трезвый водитель», выезд механика, поиск автозапчастей, организацию выездного шиномонтажа, консультации по вопросам заполнения Европротокола при ДТП и даже услугу подменного автомобиля.

Воспользоваться сервисом можно оформив подписку в мобильном приложении или интернет-банке всего за 99 рублей в первые два месяца в рамках тарифа «Базовый ежемесячный» или за 599 рублей в рамках тарифа «Премиум ежемесячный». Далее стоимость сервиса составит 250 рублей в месяц в базовом пакете и 1600 рублей в месяц в премиальном.

«Благодаря новой услуге наши клиенты получат профессионального помощника на дороге, доступного 24 часа в сутки по цене 1-2 чашек кофе. «Автопомощь по подписке» полностью покрывает все потребности автовладельцев, экономит время и деньги на ключевых услугах», — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».