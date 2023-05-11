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Субсидированный найм привлек на рынок труда 13 тыс. россиян

Из них 12,4 тыс. – соискатели до 30 лет. Такими данными с «Известиями» поделились в пресс-службе Минтруда.

Всего в этом году заявки на получение субсидий подали более 12 тыс. компаний, а в прошлом – 22,5 тыс., сообщили в пресс-службе Минтруда. Там добавили: из общего количества рабочих мест больше всего приходилось на слесарей, врачей, бухгалтеров, поваров, трактористов и разнорабочих. На конец I квартала 2023-го на регистрационном учете в центрах занятости состояло порядка 109 тыс. соискателей до 30 лет, отметили в ведомстве.

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Такие компенсации наиболее актуальны для компаний, у которых нет внутренних систем адаптации новых работников, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Субсидии могут дать финансовую возможность предприятию нанять неопытных специалистов и в течение примерно полугода обучать их, объяснил он.

«Известия» направили запросы крупнейшим компаниям. Они рассказали, что не подавали заявки на участие в программе субсидирования найма, однако указали на свою готовность привлекать молодых сотрудников. В «Ленте» сообщили, что в прошлом году трудоустроили больше 7,5 тыс. кандидатов до 30 лет. В «Магнит» в прошлом году приняли более 93 тыс. молодых сотрудников, в «Ростелеком» – 4,7 тыс., в МТС – 19 тыс., в «Билайн» – 11,4 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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