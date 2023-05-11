Самый большой отпускной бюджет — у жителей Москвы, Красноярска и Екатеринбурга

Среднестатистический отпускной бюджет за год вырос до 46 тыс. руб. на человека за неделю. Самые большие расходы на отпуск — у жителей Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 13 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Планируя недельный отпуск, среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тыс. руб. на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 157 тыс. руб. на человека. Почти каждый третий (30%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9 тыс. руб., тогда как запросы к отпуску мечты, напротив, чуть снизились. Число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось на 5 п.п. и вернулось к уровню 2021 года.

Больше всего могут позволить себе потратить на отпуск жители Москвы — в среднем 55 тыс. руб. на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск (50 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (48 тыс. руб.). За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска. При этом самый заметный рост предполагаемых расходов на отдых зафиксирован в Краснодаре (в среднем на 7 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и на 12 тыс. руб. по сравнению с 2021-м) и Казани (на 7 тыс. руб. за год и на 8 тыс. руб. за 2 года).

Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы — у жителей Москвы и Красноярска (по 170 тыс. руб. на человека за неделю), а также Ростова-на-Дону (167 тыс. руб.). Стоимость идеального отдыха больше всего выросла в Уфе (на 10 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом).