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«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Иркутск летом

С 1 июня еженедельно из Москвы будет выполняться до 32 рейсов, вместо нынешних 25, а из Санкт-Петербурга – до 7, вместо нынешних 3. Об этом рассказал перевозчик.

За счет увеличения частоты выполнения рейсов жители и гости Иркутской области получат больше возможностей для комфортных прямых перелётов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул.

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Ежесуточное количество рейсов Аэрофлота между Москвой и Иркутском по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям составит до 4 вылетов, а по вторникам, четвергам и субботам – до 3 рейсов (с 3 июля до 4 рейсов в день). Также на данном направлении продолжит выполнять ежедневные рейсы авиакомпания «Победа».

Таким образом, с июля по начало сентября между Москвой и Иркутском Группа «Аэрофлот» предлагает своим пассажирам до 35 еженедельных рейсов. 

Авиакомпания «Россия» в свою очередь будет выполнять ежедневные рейсы в Иркутск из Санкт-Петербурга и Красноярска.

В аэропортах Шереметьево и Пулково жители сибирского региона могут воспользоваться удобными стыковками по всей маршрутной сети Группы «Аэрофлот».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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