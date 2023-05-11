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Сотрудники ИркАЗа приняли участие в торжественных мероприятиях 9 мая

Шелеховские металлурги возложили цветы к Обелиску Славы и участвовали в торжественном митинге в городском парке.

5 мая во Дворце культуры «Металлург» прошел театрализованный концерт «Звонок через время», в котором участвовали коллективы ДК и заводчане.

Традиционно накануне праздника ИркАЗ чествует ветеранов, трудившихся на заводе. С цветами и поздравлениями руководители предприятия навестили вдов ветеранов и тружеников тыла.

«9 мая — это один из самых важных праздников в нашей стране, — отмечает генеральный директор ИркАЗа Артём Фоминых. — Память о подвиге наших ветеранов, о мужестве и самоотверженном труде тех, кто работал в тылу навсегда останется в наших сердцах и сердцах наших детей. От всей души желаем ветеранам крепкого здоровья и долгих лет».

Праздничный вечер запомнился шелеховчанам впечатляющим фейерверком, который подарил городу Иркутский алюминиевый завод. Пятиминутное зрелище было видно из разных точек города, а залпы сопровождались музыкальными композициями.

«Яркие салюты – это уже традиция Шелехова. От себя лично и от горожан благодарю компанию РУСАЛ за помощь и поддержку в организации праздников для нашего города», — поделился глава Шелехова Алексей Тенигин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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