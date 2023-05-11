Индекс промпроизводства в Иркутской области в первом квартале упал на 6,8%

По сравнению с прошлым годом он составил 93,2%. Данные приводит Иркутскстат.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили объемы выпуска продукции (работ, услуг) на 19,5%, обрабатывающие производства – на 8,1%, сырьевой сектор – на 6,6%, тепло- и электроэнергетика – на 4%.

В 1 квартале 2023 года в аграрном секторе наблюдался рост: произведено скота и птицы на убой на 6,5% больше, чем в январе-марте 2022 г., молока – на 2,4%, яиц – на 0,5%. Всего за три месяца выращено скота и птицы общим весом 27 тыс. тонн, получено 72 тыс. тонн молока, 241 млн штук яиц.

Объем строительных работ составил 52,2 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,4%. Введено в строй жилье общей площадью 358,5 тыс. кв. м. Активно строится жилье в сельской местности (рост на 11,3%), в основном, населением за свой счет и с помощью кредитов. В целом по региону индивидуальное жилищное строительство выросло на 8,7%.

Объемы продаж снизились, оборот оптовой торговля сократился на 3,9%, розничной – на 10,3%. В торговле снижение обусловлено сокращением покупок непродовольственных товаров. Продажа продуктов, напитков и табачных изделий, напротив, увеличилась на 3,1%.

В сфере сервиса и общепита продолжался рост. Наибольшее увеличение зафиксировано в общественном питании, по сравнению с январем-мартом предыдущего года оборот вырос на 35%. Объем услуг населению увеличился на 3,9%.

Инфляция за год (по отношению к январю-марту 2022 г.) составила 10,7%. Услуги подорожали в среднем на 12,5%, непродовольственные товары – на 10,4%, продовольственные – на 10%.