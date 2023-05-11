Восемь нелегальных компаний обнаружено на финансовом рынке Приангарья с начала года

Каждый из них имеет признаки нелегального кредитора, то есть не может легально выдавать займы. Об этом рассказали в отделении Сибирского Банка России.

Пять нелегалов незаконно использовали в своих наименованиях слова «ломбард» и «микрокредитная компания». Еще три организации действовали под видом ломбарда, хотя не имели на это права. В одном случае это был комиссионный магазин, в другом случае действовал индивидуальный предприниматель, а в третьем случае работал ломбард, ранее исключенный из реестра. Нелегальные компании действовали в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усть-Илимске и Черемхове.

«Краткосрочные займы действительно можно использовать в качестве альтернативы, например, кредитным картам, но у вас должна быть полная уверенность в том, что вы сотрудничаете с легальной компанией. Иначе вы можете и лишиться залогового имущества, и в случае несоблюдения сроков договора столкнуться с тем, что компания будет применять незаконные способы взыскания долга. Поэтому прежде, чем подписать договор, тщательно проверьте организацию. Это сведет возможные риски к минимуму», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

С помощью приложения «ЦБ онлайн» или сайта Банка России можно проверить легальность финансовой организации. Также поискать компанию нужно и в предупредительном списке Банка России. Если ее в списках нет, но при этом она работает на финансовом рынке, то лучше отказаться от сотрудничества и сообщить об этом в Банк России через Интернет-приемную.