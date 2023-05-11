Каждый третий руководитель не может перестать контролировать своих подчиненных

58% российских управленцев испытывают недостаток личного времени, а 73% признались, что на них завязано большинство бизнес-процессов, свидетельствуют данные опроса, проведенного бизнес-клубом «Атланты» и исследовательским центром Зарплаты.ру.

В рамках исследования выяснилось, что почти каждый третий управленец (31%) не может перестать контролировать своих подчиненных. Больше всего таких руководителей проживает в Омске (34%), Красноярске (32%), Екатеринбурге (24%) и Челябинске (22%).

Для 19% опрошенных поиск менеджеров среднего и высшего звена — стал главной преградой на пути к делегированию. Другие 19% — не знают, как объяснить подчиненному суть задачи. Кроме того, 17% управленцев не понимают, какие свои обязанности можно поручить другим, а 14% вовсе уверены, что никто не справится с работой, кроме них.

Большинство руководителей (61%) отметили, что не доверяют задачи сотрудникам, поскольку сомневаются в их знаниях, опыте и компетенциях. 40% уверены, что рядовой работник не замотивирован на качественное выполнение обязанностей, для 30% проще сделать работу самостоятельно. А каждый пятый руководитель беспокоится о ментальном здоровье подчиненных и боится, что может перегрузить их.

Управленцы готовы поручать коллегам выполнение рутинных задач (80%), сбор информации о заказчике или конкурентах (64%), назначение встреч и звонков (58%). Меньше всего руководители готовы делегировать принятие кадровых решений (22%) и посещение статусных мероприятий (17%).

«Страх отпустить контроль — распространенное явление среди предпринимателей и руководителей. Стремление всё сделать самому может привести к нарушению баланса между работой и жизнью. Так, 58% управленцев признались, что чувствуют недостаток личного времени. Освободившиеся часы респонденты хотели бы посвятить семье (68%), путешествиям (55%), саморазвитию (48%) и встречам с друзьями (40%)», — отмечает Олеся Сивач, генеральный директор бизнес-клуба «Атланты».

По мнению российских управленцев, сотрудники, которым можно доверить задачи, должны быть ответственными (80%), внимательными к деталям (76%), оперативными (72%) и честными (59%). А каждый пятый ценит лояльность работника к компании.