60% россиян не готовы жить на даче без интернета

Больше всего на даче россиянам не хватает беседки (25%) и бассейна (20%), выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса*, проведенного к началу дачного сезона. Еще 18% пожаловались на отсутствие новой мебели и бытовой техники, 17% не хватает обустроенной бани, а 16% — ухоженной территории. 60% считают, что на даче обязательно должен быть интернет.

53% опрошенных имеют собственные дачи, еще 11% ездят за город к родственникам или друзьям. Более половины (55%) часто посещают дачу только в теплое время года, каждый четвертый приезжает временами в течение всего года, а 11% живут на даче практически постоянно.

Россияне рассказали, каким должен быть дом на даче и что им обязательно нужно на участке. По поводу того, какой должен быть дом на даче, мнения респондентов разделились поровну. 46% считают, что достаточно летнего дома, еще столько же — что дом должен быть теплым и капитальным, чтобы можно было жить в нем в течение всего года. Еще 6% полагают, что можно обойтись вообще без дома, ведь главное на даче - это участок.

40% россиян считают, что дачный дом должен быть построен из кирпича, еще 28% признают только деревянный загородный дом, а 15% склоняются к мнению, что дом должен быть сборно-щитовым.

Респонденты рассказали, что, по их мнению, должно быть обязательно на даче кроме дома. В топ попали сад с фруктами (37%), садовые качели (34%), бытовка для инвентаря (31%), колодец (29%), огород и газон (по 27%) и мангал или гриль (26%). Кроме того, 60% считают обязательным дачным атрибутом баню.

Также россияне поделились мнением по поводу огорода. Треть опрошенных относятся к нему отлично, любят им заниматься, еще 22% — нейтрально, сажают только зелень, а 17% считают, что дача только ради огорода и нужна.

Больше всего на даче респондентов привлекают:

природа и свежий воздух - 37%

возможность провести время с семьей и друзьями - 22%

возможность заняться садом и огородом - 18%

возможность позагорать и искупаться - 10%.

Также россияне рассказали, как проводят на даче свободное время. 35% жарят шашлык, 26% гуляют по окрестностям, еще 18% смотрят фильмы, а 17% читают книги.

* Репрезентативный опрос проведен в мае 2023 года среди 1222 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.