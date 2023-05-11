Гражданину Китая, который майнил криптовалюту в одном из многоквартирных домов Иркутска, предъявили обвинение

Ему грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Энергетики установили факт работы майнинговой фермы в одном из домов Ленинского района Иркутска после жалоб жителей. По данным следствия, добычу криптовалюты в цокольном этаже здания организовал 35-летний уроженец Китая. Полиция изъяла 41 машинку для майнинга. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

От действия майнера пострадали более 60 собственников квартир, которые получили завышенные в 20-30 раз платежки за электроэнергию. В среднем жильцам насчитали по 5 тыс. рублей, поскольку оборудование владельца криптофермы было подключено к общедомовому счетчику, личный же прибор учета электроэнергии майнера показывал минимальные значения. Уголовное дело возбуждено по статье 165, ч.2 уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Всего в Иркутской области энергетиками выявлено более 4200 точек «серого» майнинга. Больше всего таких случаев зафиксировано в Иркутске, Иркутском районе, Ангарском округе и Шелехове.

«Серые» майнеры размещают оборудование в частных, многоквартирных домах, что негативно сказывается на электрических сетях, которые предназначены для коммунально-бытовых целей. Специфичное оборудование перегружает бытовые сети, из-за чего они изнашиваются, что приводит к скачкам напряжения и аварийным отключениям электричества. Кроме того, «серый» майнинг неоднократно приводил к пожарам, в том числе и с трагическими последствиями.

«На протяжении 4 лет мы занимаемся работой по выявлению «серых» майнеров, которые подключаются к бытовым сетям. На сегодня в суды направлено 1300 исков. По уже вынесенным решениям криптопредприниматели должны вернуть в энергосистему более 320 миллионов рублей», – говорит директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов.

Специалисты напоминают, если вы стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, сообщите об этом энергетикам по телефону единого энергетического информационно-справочного центра 8 (800)-100-97-77, на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru или написать в аккаунты «Свет38» в социальных сетях VKontakte, Odnoklassniki или мессенджере Telegram.