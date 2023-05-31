Новости

ПСБ запустил сервис выдачи квалифицированной электронной подписи для бизнеса

ПСБ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления в отделениях банка квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпущенной удостоверяющим центром ФНС России.

Услуга доступна как клиентам ПСБ, так и бизнесу, который еще не открыл расчетного счета в банке.

"ПСБ, являясь одним из доверенных лиц, которые уполномочены Федеральной налоговой службой выдавать предпринимателям квалифицированный сертификат электронной подписи, запустил услугу его быстрого и удобного оформления в отделениях банка. Наличие электронной подписи, которая имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумаге, позволяет компаниям участвовать в электронных торгах, в том числе в рамках госзаказа, работать на Госуслугах и в других сервисах, принимающих КЭП. Кроме того, предприниматели получают возможность дистанционно подавать отчетность в налоговую, а также подписывать договоры и письма, оформленные в цифровом виде", - сказал Роман Гаврилов, старший вице-президент, директор департамента цифровых продаж ПСБ.

С 1 января 2022 года выдавать КЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может только удостоверяющий центр ФНС в своих территориальных подразделениях или через офисы доверенных лиц.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Сибирского ф-ла ПАО "Промсвязьбанк". ПСБ Банк erid:LdtCKPTn5

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?
Личный опыт: что делать, когда «финансовая подушка» превращается в «наволочку»
«Облигации сегодня интереснее акций». Сергей Малых, «Центум», – о замещающих бумагах и рынке физиков
«Основная защита – аллокация по классам активов». Эдуард Ряхов, «Открытие Инвестиции», – о диверсификации и валютных качелях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес