Текущее укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки

Наблюдающееся в последнее время укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, видимо, пройдена, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сообщил об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума, передает Интерфакс.

«Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля: то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы, эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса», — сказал Заботкин.

Он добавил, что произошедшее в марте-апреле ослабление рубля уже учтено в новом прогнозе ЦБ по инфляции на 2023 год.