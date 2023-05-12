Набиуллина: ЦБ может повысить ставку на ближайших заседаниях

Банк России может рассмотреть на ближайших заседаниях совета директоров вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводятся в докладе о денежно кредитной политике ЦБ РФ, передает ТАСС.

«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики. Оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — сообщила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, из-за лагов действия денежно-кредитной политики будущие решения по ключевой ставке все в большей степени будут влиять на инфляцию уже следующего года, когда она должна вернуться к цели 4% и закрепиться на ней. «На этом горизонте сохраняется очень высокая неопределенность. Спектр рисков широкий, при этом среди них все еще доминируют проинфляционные. Однако дезинфляционные факторы могут демонстрировать большую инертность», — указала она.

