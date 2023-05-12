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В Минфине допустили проведение "большой приватизации"

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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев выступает за проведение «большой приватизации», однако только после формирования рынка российских инвесторов, передает ТАСС.

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года, залоговые аукционы. Этого никто не хочет. Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный российский», — отметил Моисеев на полях XI Петербургского международного юридического форума.

Напомним, что в апреле глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию. По его мнению, это может стать источником средств для создания новой модели роста экономики в России. Среди других источников он также называл наращивание госдолга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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