Больше всего влияние технологий ощущают работники сфер ИТ, маркетинга и развлечений

Служба исследований hh.ru совместно с компанией «Яков и партнеры» проанализировали, насколько сильно влияние современных технологий, искусственного интеллекта, автоматизации и роботов на работу иркутян.

Среди работающих жителей Приангарья 32% оценивают влияние технологий, автоматизации и искусственного интеллекта на свою работу на 5-6 баллов из шести возможных, то есть считают его значительным (в целом по стране таких оценок также 32%). Еще 44% респондентов оценили влияние цифровых технологий как среднее, на уровне 3-4 балла, а 24% уверены, что они почти не влияют на их работу (1-2 балла).

Любопытно, что высокое влияние современных технологий на работу чаще чувствуют более молодые группы работников: в возрасте от 18 до 44 лет доля высоких оценок (5-6 баллов) составила 34%, а в возрастной группе 45-54 - 31%, 55 лет и старше – 32%.

В разрезе профсфер, чаще всего говорят о высокой роли технологий, искусственного интеллекта, автоматизации и роботов представители ИТ-направления и маркетологи (по 42% из них), а также специалисты из сфер искусство, развлечения и массмедиа (38%), кадры из сферы финансов и бухгалтерии, сотрудники из сферы образования (по 35%). Реже всего влияние технологий в работе ощущают специалисты из направления «безопасность» (51% из них оценили его на 1-2 балла), а также кадры из сферы транспорта, перевозок и логистики (40% оценок 1 и 2 балла).

При этом, по результатам опроса, работодатели считают, что автоматизация - один из топ-5 факторов, которые наиболее сильно могут повлиять на количество рабочих мест в компании (18% дали такой ответ). А к числу важных тенденций, которые самым серьезным образом скажутся на требуемых навыках в компании отнесены такие, как доступ к информации и идеям, например, открытые инновации, облачные технологии (21%), большие массивы данных и углубленная аналитика (16%).

В настоящий момент работодатели испытывают больше всего проблем с поиском специалистов со следующими навыками в сфере цифровых технологий: программирование и веб-программирование (19%), цифровой маркетинг (16%), разработка приложений (16%).