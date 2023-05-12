Проект «Земля для туризма» начал действовать в Иркутской области

Узнать о земельных участках, которые могут стать туристическими можно на публичной кадастровой карте, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

Все включаемые в проект земельные участки проходят тщательную проверку в профильных ведомствах и утверждаются на заседаниях оперативного штаба, созданного при Управлении Росреестра по Иркутской области и возглавляемого заместителем руководителя Ларисой Варфоломеевой.

После утверждения подробная информация о свободных участках размещается в электронном сервисе «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте Росреестра. Использование сервиса позволит потенциальным инвесторам узнать о свободных участках и территориях, имеющих туристический потенциал как в населенных пунктах региона, так и за их пределами.