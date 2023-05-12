Россиян могут обязать готовить проектные документы на ИЖС

Предполагается, что рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) станет более цивилизованным, а мера упростит получение ипотеки на стройку, сообщают «Известия».

В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которые люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор при возведении индивидуальных домов. Для этих целей можно будет нанимать специалистов. «Известия» направили запрос в ведомство.

Сейчас на рынке ИЖС отсутствуют четкие правила игры, объекты малоликвидные, нет контроля за стройкой, как и требований к архитектурному облику новых малоэтажных поселений, рассказал председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

– Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье более чем для 70% населения страны, – подчеркнул он.