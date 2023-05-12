Банк «Союз» запустил вклад в китайских юанях со ставкой до 2,52% годовых

В ответ на повышенный интерес к китайской валюте Банк «Союз» запускает вклад в китайских юанях. Он получил символичное название «Красный конверт» и ориентирован на клиентов, которые стремятся распределять сбережения в разные валюты. Депозит уже доступен для оформления в интернет-банке, мобильном приложении и офисах банка.

Максимальная ставка по вкладу может составить 2,52% годовых в зависимости от срока, суммы вклада и канала оформления, а процентный доход выплачивается по усмотрению клиента – на счет вклада или на текущий счет в Банке «Союз».

Минимальная сумма вклада — 1 000 китайских юаней при открытии в онлайн-каналах и 5 000 юаней при оформлении в офисе. Максимальная сумма не ограничивается, пополнение и снятие условиями депозита не предусмотрено. Допускается досрочное расторжение вклада, при этом ставка составит 0,01% годовых.

С полными условиями можно ознакомиться в разделе «Вклады».