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Примсоцбанке предлагает пройти удаленную биометрическую идентификацию

Это позволит стать клиентом банка без посещения офиса.

– Вы сможете оформить кредит, открыть счет, вклад или карту авторизовавшись через Единую биометрическую систему, – говорится в сообщении банка.

Достаточно следовать небольшой инструкции:

1.   Перейдите на официальный сайт https://pskb.com/

2.   Откройте пункт – биометрическая регистрация

3.   Выберите пункт – единая биометрическая система

4.   Пройдите регистрацию по представленным шагам

5.   После успешной регистрации вы получите сообщение – Идентификация прошла успешно. Дождитесь SMS/e-mail с логином и паролем


/ Сибирское Информационное Агентство /
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