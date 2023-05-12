Примсоцбанке предлагает пройти удаленную биометрическую идентификацию

Это позволит стать клиентом банка без посещения офиса.

– Вы сможете оформить кредит, открыть счет, вклад или карту авторизовавшись через Единую биометрическую систему, – говорится в сообщении банка.

Достаточно следовать небольшой инструкции:

1. Перейдите на официальный сайт https://pskb.com/

2. Откройте пункт – биометрическая регистрация

3. Выберите пункт – единая биометрическая система

4. Пройдите регистрацию по представленным шагам

5. После успешной регистрации вы получите сообщение – Идентификация прошла успешно. Дождитесь SMS/e-mail с логином и паролем