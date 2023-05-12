Вышла в свет Газета Дело за май 2023 года

«Индустрия гостеприимства всегда была сферой с повышенными бизнес-рисками. А в последние несколько лет целый ряд обстоятельств умножил эти риски в несколько раз. Поэтому мы всегда в поиске новых решений, которые помогают нам двигаться вперёд и уже 18 лет входить в число лидеров иркутского рынка», – говорит Иван Матвеев, возглавляющий Ассоциацию «Байкальская Виза».

Построят ли в Иркутской области новую ГЭС или ТЭЦ? Как энергетики решают проблему незаконных подключений к электрическим сетям? Кто и как борется с серыми майнерами? Что строят на Цесовской Набережной? У жителей нашего региона всегда есть о чём спросить руководителя энергетического бизнеса Эн+ Михаила Хардикова. Так, во время прямой линии, организованной в Telegram, он ответил более чем на сорок вопросов, которые поступали и из других регионов РФ. Портал SIA.RU записал ответы на самые актуальные темы.

Малый бизнес наиболее уязвим в кризис, однако он же является самым активным и быстро перестраивающимися сегментом. И 2022 год это еще раз подтвердил. Видя запрос предпринимателей, Банк Уралсиб активно менял линейку продуктов для данного сегмента, развивал цифровые сервисы и каналы, а также предлагал новые акции для малого бизнеса. Комплексность, персональная работа с клиентами, оперативность в разработке продуктов и принятии решений позволили банку завершить прошедший год с хорошими результатами, уверены региональный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский и руководитель дирекции привлечения и развития продаж Максим Швец.

Органично вписать новый объект в окружающую среду, учесть «код города» и при этом сделать проект уникальным и элитным вплоть до мелочей – такая непростая задача стояла перед иркутским архитектором Александром Яновым. Какие решения и технологии помогли специалисту осуществить задуманное? И почему многое из реализованного в проекте такого уровня, как клубный дом «Бабр», было бы просто невозможно в домах комфорт- или эконом-класса?

Концепция клубного дома, столь популярная на западе России, теперь реализована и в Иркутске. КД «Бабр», построенный в самом центре города, напротив 130 квартала, уже в июне будет введен в эксплуатацию. Газета Дело обсудила ключевые особенности и преимущества проекта с исполнительным директором компании-застройщика Маратом Фатаховым.

Иркутская компания «Бетонстрой» первая в регионе вошла в «Национальную ассоциацию «Союз производителей бетона». Как считают предприниматели, этот шаг расширит горизонты деятельности и даст хорошую опору для дальнейшего развития бизнеса. «Бетонстрой» также планирует стать инициатором создания регионального отделения Союза. «Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр» – Во время вызовов и неопределенностей перед нами стояла сложная задача. Статус и расположение объекта обязывает соответствовать архитектурному и культурному коду Иркутска, объект должен гармонировать с окружающей средой и быть современным, красивым и технологичным с точки зрения используемых материалов.

«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании Масштабироваться и завоевать федеральный рынок – такую амбициозную цель поставила себе компания «Цельсий» на ближайшие годы. Накануне смелого шага основатели компании Иван Устименко и Алексей Роговский пригласили известного федерального эксперта по финансовому менеджменту, основателя консалт-бюро «Нескучные финансы» Александра Афанасьева, чтобы посмотреть на свой бизнес со стороны. Что из этого вышло?

Ценности «Цельсия». 5 вопросов одному из лидеров рынка инженерных систем Водоснабжение, отопление, вентиляция – то, без чего невозможно представить ни одно здание или сооружение. Компания «Цельсий» больше десяти лет занимается дистрибуцией инженерных решений для жилищного и промышленного строительства. О ценностях и клиентах, пути к лидерству на рынке Восточной Сибири и перспективах выхода на рынок федеральный Газете Дело рассказали совладельцы «Цельсия» Иван Устименко и Алексей Роговский.

Топ ошибок и удач малого бизнеса … по версии «Нескучных финансов» Сделать малый бизнес прибыльным и целесообразным, а владельцев компаний – финансово грамотными – такую цель поставил шесть лет назад основатель федерального консалт-бюро «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло» Александр Афанасьев. Какие ошибки допускают предприниматели? Как управлять людьми и деньгами на основе цифр? Почему нет «волшебной таблетки», позволяющей раз и навсегда решить все проблемы финансов и менеджмента? Эксперт ответил на вопросы Газеты Дело.

«Дом – это душа семьи». Семья Суворовых – о переезде из Ангарска и атмосфере «Горизонта» «Каждый раз, когда захожу к нашим жителям, у меня мурашки, – признается Антон Кондратьев, руководитель загородного проекта «Горизонт». – Одно дело – планировать, “рисовать” проекты домов на бумаге и совсем другое – видеть, как устроились в этих стенах люди, чем живут». Сегодня мы вместе с девелопером – в гостях у семьи Суворовых, владельцев одного из старейших агентств недвижимости региона. За большим семейным столом говорим о жизни в пригороде, особой атмосфере «Горизонта», счастливом детстве и материализации добрых замыслов.

«Чтобы работать долго, не надо гнаться за модой». Павел Поляков о секретах ресторанного бизнеса «Мода на рестораны проходит быстро. Чтобы построить бизнес, который будет востребован долгие годы, не нужно гнаться за сиюминутными трендами», – убежден Павел Поляков, генеральный директор сети «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов. Павел знает, о чем говорит: вместе с основателями «ресторанной империи» Иркутска Игорем и Ольгой Кокоуровыми он стоял у истоков таких заведений-долгожителей как «Киото», «Стрижи», международной сети Harat’s и Bier Haus, которому в мае исполнится 20. Накануне юбилейной даты Газета Дело побеседовала с Павлом о секретах успешного бизнеса.

ВС Консалт: обратная связь. Руководители и владельцы бизнеса о том, кому и почему они доверяют правовое сопровождение 2023 год для ВС Консалт – юбилейный: в мае компании исполняется 10 лет. И это десятилетие стало временем выхода на региональный и федеральный рынки, закрепления на них и освоения самых разных направлений юридической деятельности. Так формировалось сотрудничество, с которым ряд корпораций в различных регионах страны во многом связывают свою сегодняшнюю стабильность и успех. Так что же для этих предпринимателей и топ-менеджеров в вопросах юридической поддержки по-настоящему важно? Что стало основой для сотрудничества? От нескольких клиентов компании ВС Консалт Газета Дело получила подробную обратную связь.