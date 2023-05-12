Вышла в свет Газета Дело за май 2023 года

В новом выпуске – сразу несколько якорных тем: развитие, модернизация и реновация региональной индустрии гостеприимства, рынок недвижимости и новые тренды в сферах новостроек, вторичного жилья и индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, в Газете Дело традиционная подборка свежих новостей: экономических – от промышленных компаний Иркутской области, финансовых – от банков, правовых – от юридических компаний.
Иван Матвеев: «Развивать индустрию гостеприимства – наша стратегическая задача»
«Индустрия гостеприимства всегда была сферой с повышенными бизнес-рисками. А в последние несколько лет целый ряд обстоятельств умножил эти риски в несколько раз. Поэтому мы всегда в поиске новых решений, которые помогают нам двигаться вперёд и уже 18 лет входить в число лидеров иркутского рынка», – говорит Иван Матвеев, возглавляющий Ассоциацию «Байкальская Виза».
40 вопросов для Михаила Хардикова. Главное из прямой линии с руководителем энергетического бизнеса Эн+
Построят ли в Иркутской области новую ГЭС или ТЭЦ? Как энергетики решают проблему незаконных подключений к электрическим сетям? Кто и как борется с серыми майнерами? Что строят на Цесовской Набережной? У жителей нашего региона всегда есть о чём спросить руководителя энергетического бизнеса Эн+ Михаила Хардикова. Так, во время прямой линии, организованной в Telegram, он ответил более чем на сорок вопросов, которые поступали и из других регионов РФ. Портал SIA.RU записал ответы на самые актуальные темы.
Бизнес ценит оперативность, простоту и открытость
Малый бизнес наиболее уязвим в кризис, однако он же является самым активным и быстро перестраивающимися сегментом. И 2022 год это еще раз подтвердил. Видя запрос предпринимателей, Банк Уралсиб активно менял линейку продуктов для данного сегмента, развивал цифровые сервисы и каналы, а также предлагал новые акции для малого бизнеса. Комплексность, персональная работа с клиентами, оперативность в разработке продуктов и принятии решений позволили банку завершить прошедший год с хорошими результатами, уверены региональный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский и руководитель дирекции привлечения и развития продаж Максим Швец.
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Органично вписать новый объект в окружающую среду, учесть «код города» и при этом сделать проект уникальным и элитным вплоть до мелочей – такая непростая задача стояла перед иркутским архитектором Александром Яновым. Какие решения и технологии помогли специалисту осуществить задуманное? И почему многое из реализованного в проекте такого уровня, как клубный дом «Бабр», было бы просто невозможно в домах комфорт- или эконом-класса?
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
Концепция клубного дома, столь популярная на западе России, теперь реализована и в Иркутске. КД «Бабр», построенный в самом центре города, напротив 130 квартала, уже в июне будет введен в эксплуатацию. Газета Дело обсудила ключевые особенности и преимущества проекта с исполнительным директором компании-застройщика Маратом Фатаховым.
Первые в регионе. ГК «Бетонстрой» вошла в Союз производителей бетона
Иркутская компания «Бетонстрой» первая в регионе вошла в «Национальную ассоциацию «Союз производителей бетона». Как считают предприниматели, этот шаг расширит горизонты деятельности и даст хорошую опору для дальнейшего развития бизнеса. «Бетонстрой» также планирует стать инициатором создания регионального отделения Союза.
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
– Во время вызовов и неопределенностей перед нами стояла сложная задача. Статус и расположение объекта обязывает соответствовать архитектурному и культурному коду Иркутска, объект должен гармонировать с окружающей средой и быть современным, красивым и технологичным с точки зрения используемых материалов.
«Выглянуть из коробочки и посмотреть вокруг». Что «Нескучные финансы» посоветовали иркутской компании
Масштабироваться и завоевать федеральный рынок – такую амбициозную цель поставила себе компания «Цельсий» на ближайшие годы. Накануне смелого шага основатели компании Иван Устименко и Алексей Роговский пригласили известного федерального эксперта по финансовому менеджменту, основателя консалт-бюро «Нескучные финансы» Александра Афанасьева, чтобы посмотреть на свой бизнес со стороны. Что из этого вышло?
Ценности «Цельсия». 5 вопросов одному из лидеров рынка инженерных систем
Водоснабжение, отопление, вентиляция – то, без чего невозможно представить ни одно здание или сооружение. Компания «Цельсий» больше десяти лет занимается дистрибуцией инженерных решений для жилищного и промышленного строительства. О ценностях и клиентах, пути к лидерству на рынке Восточной Сибири и перспективах выхода на рынок федеральный Газете Дело рассказали совладельцы «Цельсия» Иван Устименко и Алексей Роговский.
Топ ошибок и удач малого бизнеса … по версии «Нескучных финансов»
Сделать малый бизнес прибыльным и целесообразным, а владельцев компаний – финансово грамотными – такую цель поставил шесть лет назад основатель федерального консалт-бюро «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло» Александр Афанасьев. Какие ошибки допускают предприниматели? Как управлять людьми и деньгами на основе цифр? Почему нет «волшебной таблетки», позволяющей раз и навсегда решить все проблемы финансов и менеджмента? Эксперт ответил на вопросы Газеты Дело.
«Дом – это душа семьи». Семья Суворовых – о переезде из Ангарска и атмосфере «Горизонта»
«Каждый раз, когда захожу к нашим жителям, у меня мурашки, – признается Антон Кондратьев, руководитель загородного проекта «Горизонт». – Одно дело – планировать, “рисовать” проекты домов на бумаге и совсем другое – видеть, как устроились в этих стенах люди, чем живут». Сегодня мы вместе с девелопером – в гостях у семьи Суворовых, владельцев одного из старейших агентств недвижимости региона. За большим семейным столом говорим о жизни в пригороде, особой атмосфере «Горизонта», счастливом детстве и материализации добрых замыслов.
«Чтобы работать долго, не надо гнаться за модой». Павел Поляков о секретах ресторанного бизнеса
«Мода на рестораны проходит быстро. Чтобы построить бизнес, который будет востребован долгие годы, не нужно гнаться за сиюминутными трендами», – убежден Павел Поляков, генеральный директор сети «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов. Павел знает, о чем говорит: вместе с основателями «ресторанной империи» Иркутска Игорем и Ольгой Кокоуровыми он стоял у истоков таких заведений-долгожителей как «Киото», «Стрижи», международной сети Harat’s и Bier Haus, которому в мае исполнится 20. Накануне юбилейной даты Газета Дело побеседовала с Павлом о секретах успешного бизнеса.
ВС Консалт: обратная связь. Руководители и владельцы бизнеса о том, кому и почему они доверяют правовое сопровождение
2023 год для ВС Консалт – юбилейный: в мае компании исполняется 10 лет. И это десятилетие стало временем выхода на региональный и федеральный рынки, закрепления на них и освоения самых разных направлений юридической деятельности. Так формировалось сотрудничество, с которым ряд корпораций в различных регионах страны во многом связывают свою сегодняшнюю стабильность и успех. Так что же для этих предпринимателей и топ-менеджеров в вопросах юридической поддержки по-настоящему важно? Что стало основой для сотрудничества? От нескольких клиентов компании ВС Консалт Газета Дело получила подробную обратную связь.
Дизайн интерьера в цифрах. 4 вопроса о ремонте
Сколько стоит ремонт и комплектация объекта? Во что может вылиться излишняя экономия? Что выгоднее в части ремонта – квартира в новостройке или вторичное жилье? Как поспеть за ростом курса валют? Вместе с Газетой Дело расчеты провела Мария Бадяева – дизайнер интерьера, автор дизайн-проектов жилых, общественных и деловых пространств в разных регионах России.
«На своей волне». Эксперты об уникальных особенностях иркутского рынка недвижимости
Рынок новостроек и ипотечное кредитование – две темы, которые привлекли внимание президента страны Владимира Путина в апреле. Так, на совещании по экономическим вопросам 11 апреля он заявил, что на российском рынке недвижимости возникло затоваривание: более чем из 100 млн кв. м нового жилья 70% не распродано, а строится примерно столько же. А через несколько дней на встрече с главой «ДОМ.РФ» Виталием Мутко президент обсудил вопрос о введении льготной ипотеки на вторичное жильё. Газета Дело и портал SIA.RU обсудили с экспертами строительной отрасли и банковской сферы, насколько актуальна для Иркутска проблема дисбаланса на рынке недвижимости, сократились ли продажи у девелоперов, какая ситуация складывается в сфере ИЖС, не взвинтит ли льготная ипотека для вторички цены на неё, а также будут ли вообще когда-нибудь снижаться цены на недвижимость.
«Стройка развивается, ипотека выдаётся». Эксперты Сбербанка о жилищном строительстве и кредитах с господдержкой
Насколько активно Сбербанк финансирует новые проекты? Какова динамика 2021-2023 годов: есть ли в Иркутской области рост числа новостроек или их стало меньше? Какие тренды характерны сейчас для рынка ипотечного кредитования? И как на строительной отрасли может отразиться отмена ипотечных программ с государственной поддержкой? На эти вопросы в ходе круглого стола ответили заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский и начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.
«Вторичке нужна программа господдержки». Екатерина Саломатова, «Фамильное ожерелье», – о новых возможностях для рынка недвижимости
Нужна ли вторичному рынку недвижимости льготная ипотека? Может ли снижение ставок привести к росту цен на б/у жильё? Уйдут ли деньги с рынка или будут реинвестированы в строительную отрасль? Своим мнением по вопросу необходимости господдержки для вторички с участниками круглого стола поделилась руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова.
«Без глобальных изменений». Екатерина Прядко, «Грандстрой», о современных трендах регионального рынка недвижимости
Взвешенный подход к каждому проекту, стресс-тестирование, расчёт финансовой модели на несколько лет вперёд, прогнозируемость возможных рисков – вот факторы, которые, по словам генерального директора СЗ «Грандстрой» Екатерины Прядко, помогают компании успешно преодолевать любые ситуации на рынке.
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов, «Патроны Парк», – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Рынок индивидуального жилищного строительства в России в перспективе ближайших лет может стать новой точкой роста благодаря ипотеке. Этот тезис на встрече с Владимиром Путиным озвучил руководитель «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Кроме того, он считает, что если сейчас с поддержкой ипотеки строится каждый десятый дом, то через 3-5 лет можно сделать так, чтобы это был каждый второй индивидуальный дом. Заявление чиновника на круглом столе прокомментировал руководитель проекта загородного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
Льготная ипотека на рынке вторичного жилья не только поднимет на него спрос, но также будет способствовать продажам недвижимости на первичном рынке. Этот тезис на круглом столе, посвященном текущей ситуации на рынке недвижимости и перспективам его развития, озвучила руководитель Ипотечного центра ПСБ в Иркутске Дарья Лебедева.
Сбер открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели GigaChat
«Салют, GigaСhat!» — Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям.
Глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков возглавил координационный совет РСПП в СФО
Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность Председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском Федеральном округе. В новом качестве он будет отвечать за обеспечение эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития СФО. План работы по данным направлениям был представлен на заседании Координационного совета.
На ИркАЗе запущена новая газоочистка
На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа введена в эксплуатацию инновационная газоочистная установка с эффективностью улавливания газов свыше 99%. Благодаря этому небо над Шелехово будет чище.
ИНК и GenerationS объявляют конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли
Иркутская нефтяная компания (ИНК) и GenerationS объявляют конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли. По итогам отбора лучшие стартапы получат возможность интегрировать свои технологии в работу ИНК.
«Слата» поддерживает тренд на самообслуживание
Покупательский опыт становится более комфортным. Так, в сети супермаркетов «Слата» каждый второй покупатель использует кассы самообслуживания (КСО). Об этом рассказали в пресс-службе ТС.
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества
ВТБ: портфель розничных кредитов в России по итогам года вырастет на 17%
По итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. ВТБ планирует поддержать рост рынка сопоставимыми результатами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В Иркутской области стартовало обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка
28 апреля в Иркутском ГАУ начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли 40 человек. Студенты будут изучать востребованные и перспективные направления для местного агропромышленного комплекса по программе «Организация фермерского хозяйства».