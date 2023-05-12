Примсоцбанк предлагает кредит 500 000 рублей по двум документам

Примсоцбанк подготовил выгодное кредитное предложение для клиентов - физических лиц. Для оформления кредита на сумму от 30 до 500 тысяч рублей достаточно иметь два документа – паспорт и второй, удостоверяющий личность. Ставка от 10,5 до 20,9%, срок от 6 до 60 месяцев.

– Не откладывайте важные покупки на потом – оформите потребительский кредит на любые цели от Примсоцбанка. Узнать подробности Вы можете на сайте, по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного, – говорится в сообщении банка.