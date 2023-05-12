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Реалист Банк заработал 300 млн руб. чистой прибыли в I квартале 2023

Реалист Банк за I квартал 2023 года заработал 300 млн рублей чистой прибыли. Капитал банка вырос до 4,9 млрд. рублей по данным на 1 апреля.

Норматив достаточности собственных средств Н1.0 также показал положительную динамику с 13,634% до 13,826%.

Кредитный портфель юридических и физических лиц вырос с начала года на 17,5% и составил почти 17 млрд. рублей. При этом уровень просроченной задолженности снизился – с 4,5% до 4,2% благодаря взвешенной кредитной политике по рискам и эффективной работе с проблемной задолженностью.

– Основными драйверами развития Реалист Банка стал бизнес: банк сосредоточился на развитии лизинговых продуктов, кредитовании МСБ и гарантийном бизнесе. В 2023 году мы планируем усилить свои показатели за счет новых направлений: факторинговых продуктов для внутреннего и внешнего рынка, а также работы с крупными корпоративными клиентами, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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