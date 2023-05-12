«Едят даже хомячки и снегири»: что надо знать о сити-фермах и их продукции

Ещё несколько лет назад словами «вертикальная ферма», «сити-ферма» можно было заставить задуматься, пожалуй, даже образованного человека. Однако сейчас ведение компактного, эффективного сельского хозяйства в городской среде стало модным трендом, привлекающем инвестиции и амбициозных предпринимателей. А сами горожане с удовольствием потребляют их продукцию в салатах и смузи. Спрос на зеленные культуры растёт, что и является главным драйвером отрасли. Россельхозбанк рассказывает, что выращивают на сити-фермах и знакомит с реально работающими бизнес-моделями.

Почему вертикальное-фермерство будет востребованным

1) эргономичность – каждая единица площади выращивания на вертикальной ферме позволяет освободить 10-20 единиц земли той же площади, занятой под сельское хозяйство;

2) экономия природных ресурсов (требуют на 90% меньше воды, чем традиционные фермы)

3) устойчивость к вредителям за счет закрытого автоматизированного микроклимата;

4) низкий риск потери урожая, так как встроенные датчики анализируют состояние почвы и растений, а специальные программы регулируют вентиляцию, температуру, освещение и полив

Что растёт на сити-фермах

Технология позволяет выращивать многие культуры: зелень, травы, клубнику, баклажаны, грибы. Среди ягод популярна жимолость и земляника. Также можно культивировать цветы, например, тюльпаны, нарциссы, герберы. Популярными травами для выращивания являются мята и базилик, а среди салатов – руккола и айсберг.

А поподробнее про зелень?

Россельхозбанк подсчитал, что к 2030 году жители городов России будут съедать в среднем 12 кг свежей зелени в год вместо 7-8 кг в год сейчас. В ближайшие 10 лет рынок зеленных культур будет расти опережающими рынок темпами, а сегмент салатной зелени, будет составлять 75-80% российского рынка зеленных культур.

Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать производства зелени и салатов, выращенных на вертикальных фермах. Развитие технологий вертикального фермерства позволит выращивать овощи и зелени в любых климатических условиях, что станет особенно актуально в регионах где тепличное овощеводство и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено из-за суровых климатических условий - например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.

Я хочу сити-ферму. Чего ожидать – смотрим на примере действующих ферм

В первую очередь, необходимо понимать порог входа на рынок. Сами участники рынка оценивают его по-разному, учитывая различные факторы.

Так, по мнению основательницы ижевской сити-фермы «Зелёная фея» Марии Дмитриевой, которая сейчас получает дополнительный опыт в «Школе фермера» РСХБ, для запуска бизнеса может хватить 500 тыс. рублей.

Ранее Мария работала в совсем не связанной с сельским хозяйством финансовой организации, а теперь радует жителей Удмуртии насыщенной микроэлементами микрозеленью: это знакомые нам подсолнечник, горошек, редиска, свекла и другие овощные и злаковые культуры в стадии появления первых листьев. Особенность производства в том, что в пищу идут пророщенные растения высотой до 15 см на стадии роста в 2-3 листочка – их можно есть просто так или добавлять в смузи, салаты, украшать ими выпечку и т.д.

По словам Марии, в месяц можно рассчитывать на выручку до 150 тыс. рублей, а сам бизнес окупает себя за 2 года.

При планировании бизнеса обязательно нужно понимать каналы сбыта и изучить спрос – то есть иметь представления о клиентах. Мария содержит собственный розничный магазин, участвует в ярмарках, в том числе на «Вкусных пятница» РСХБ, продвигает свой бренд через социальные сети и маркетплейс фермерской продукции Своё Родное.

Продукцией фермы пользуются рестораны, кафе, просто обычные люди – и не только!

«Среди моих клиентов даже хомячки и снегири», – рассказывает Мария.

Основатели удмуртского КФХ «За Зелень!» Татьяна и Роман Кирдяновы подчёркивают, что порог входа в бизнес зависит от выбранных культур для выращивания: так, в 60 тыс. рублей обойдётся 1 гидропонная установка стеллажного типа, а вот профессиональная всесезонная теплица на 450 кв. м потребует 5-6 млн рублей, и то без учёта стоимости участка.

Сами супруги начали дело в 2014 году с зелени и редиса, однако впоследствии сосредоточились на зелени как более рентабельной культуре. Сейчас фермеры выращивают зелень на площади около 1 тыс. кв. м и собираются кратно расширить производство. Кирдяновы говорят, что в их случае бизнес окупился через 4-5 лет. «Школа фермера» также помогла пополнить знания – её посещал муж Роман.

Средний доход в отрасли супруги оценивают в 200 тыс. рублей с поправкой на различие в выращиваемых культурах, условия сбыта и другие факторы.

Сбыт организован через сети крупных розничных магазинов, а также сегмент HoReCa и частных лиц. Заявки принимаются через социальные сети, мессенджеры.

В свою очередь, сооснователь столичной сити-фермы «Съедобный вершок» Павел Юдин оценивает создание хозяйства в домашних условиях на площади 20-30 кв. м в 1 млн рублей.

«Для более серьезных объёмов сбыта и работы с юридическими лицами, магазинами, производствами потребуется аренда площади от 50 кв. м и вложения от 2 млн рублей», – предупреждает Павел.

Говоря о доходе, Павел Юдин делает акцент на его зависимости «от совокупности факторов: стоимости аренды, количества сотрудников в найме и, что немаловажно, стоимости самой реализуемой продукции. Откровенно скажем, что один и тот же лоток растущего горошка продают в розницу от 70 до 150 рублей. При небольших объёмах реализуемой продукции можно иметь доход до 100 тыс. рублей, при больших мощностях – до 1,5 млн рублей».

Срок окупаемости сити-фермы, по мнению Павла Юдина, – около 1 года, однако, чем больше опыта в управлении таким предприятием, тем больше вероятности этот срок сократить.

В вопросе о клиентах Павел Юдин в целом согласен с другими опрошенными сити-фермерами, однако добавляет, что замечает растущий интерес к микрозелени со стороны производств готового питания. Это, считает он, свидетельствует о росте популярности микрозелени в повседневной жизни.

По оценкам экспертов РСХБ, верхний порог входа в сити-фермерство редко превышает 10 млн рублей.