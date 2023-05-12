За 22 года Россельхозбанк профинансировал свыше 5,4 тыс. проектов в АПК

За 22 года Россельхозбанк принял участие в реализации более чем 5,4 тыс. инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Об этом на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах сообщил заместитель Председателя Правления банка Денис Константинов.

«Более двух десятилетий наших инвестиций дали конкретные результаты, которые ощущаются в масштабах всей России. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо – это продукция предприятий, созданных на средства Россельхозбанка. Всего же мы поддержали уже более 5,4 тыс. инвестиционных проектов в АПК», – сказал Денис Константинов.

Помимо вышеназванных направлений, Россельхозбанк имеет долю 40% в инвестпроектах по производству птицы, 59% в овощах.

Денис Константинов назвал точки роста отраслей АПК. Так, одним из наиболее перспективных направлений животноводства является племенное, растениеводства – семеноводство и питомниководство, пищевой промышленности – мясопереработка, плодоовощная консервация, производство соков и линейки детского питания. Отдельно нужно выделить перспективу развития виноградарства и виноделия. При этом заместитель Председателя Правления подчеркнул, что банк продолжает активную поддержку всех направлений сельского хозяйства.

В 2022 году Россельхозбанк направил на развитие АПК рекордную сумму – более 1,7 трлн рублей, при этом объём льготного финансирования вырос на 22%. Кредитование сезонных работ выросло на четверть – до 762 млрд рублей. На приобретение современной техники и оборудования для аграриев РСХБ выделил 46,4 млрд рублей.

Совокупный объем инвестиционных проектов РСХБ составляет более 183 млрд рублей.

В новом году РСХБ продолжил активную поддержку АПК. За 1 квартал 2023 года банк выдал агропромышленному комплексу 118,2 млрд рублей на льготных условиях, что на 26,2% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объём предоставленных аграриям заёмных средств сохранился на уровне 1 квартала 2022 года и составил 382 млрд рублей. Таким образом, если в 1 квартале прошлого года льготным был каждый четвёртый рубль, то в этом году – уже почти каждый третий.

Фактически каждый третий рубль, направляемый в АПК, идёт через Россельхозбанк.