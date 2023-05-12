Объем ВРП Иркутской области впервые превысил 2 трлн рублей

Объем валового регионального продукта (ВРП) в Иркутской области по итогам 2022 года впервые превысил 2 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев во время послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях политики на 2023 год.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутская область вошла в десятку регионов-лидеров Российской Федерации по экономическому потенциалу, высокие темпы роста промышленного производства сохраняются – показатель по итогам 2022 года составил 102,1 %. Кроме того, продолжается рост инвестиций в основной капитал, по итогам 2022-го этот показатель вырос на 38 % в сопоставимых ценах до 834 млрд рублей. Среди регионов Сибири Иркутская область занимает первое место по этому показателю, по России – седьмое, – утончил Игорь Кобзев.

В первой половине прошлого года экономика региона, как и всей страны, столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Губернатор подчеркнул, экономика Иркутской области выдержала кризисные явления и последствия введенных санкций благодаря поддержке президента Владимира Путина и мерам, принятым Правительством РФ.

Крупным предприятиям и мелкому бизнесу приходилось перестаивать свою работу.

Важную роль сыграли и управленческие решения, которые принимались оперативно в штабном режиме. Игорь Кобзев акцентировал внимание на необходимости поддерживать проекты и решения, которые позволяют как можно оперативнее решать вопросы, с которыми сталкиваются производство и бизнес.

– Для того чтобы нивелировать риски санкций, необходимо делать акцент на развитии местных производств. Нам нужно дать явные сигналы предпринимательскому сообществу, какие проекты сейчас нужны региону для усиления процессов развития, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава области поручил подключить к этой работе институты развития, представителей научного сообщества и вузы.

Отдельно Игорь Кобзев остановился на реализации инвестиционных проектов: в регионе действуют около 180 крупных и средних инвестпроектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. В перспективе это 40 тысяч новых рабочих мест и 2 трлн рублей дополнительных налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы. Игорь Кобзев подчеркнул, несмотря на беспрецедентные санкции, ни один из крупных инвестпроектов не был приостановлен.

Так, уже в следующем году в регионе начнет работу новый завод ИНК по производству высококачественных полимеров с объемом инвестиций около 260 млрд рублей. Ангарский электролизно-химический комбинат активно работает над проектом по созданию производства гидроксида лития с мощностью производства до 5 тысяч тонн в год. Компания РУСАЛ продолжает модернизацию своих алюминиевых заводов, переводя их на более совершенную и экологически чистую технологию. Продолжается работа по запуску серийного производства самолета МС-21 Госкорпорации «Ростех», на особом контроле правительства региона сейчас привлечение кадров на Иркутский авиационный завод.