«Цифра банк» сообщил об изменении юридического адреса

Органы управления ООО «ФФИН Банк», ранее расположенного по адресу: 127006, город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2, приняли решение об изменении местонахождения банка на: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17 (ММДЦ Москва Сити, Башня «Меркурий»).

По адресу: город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2 будет располагаться дополнительный офис «Каретный ряд».

О государственной регистрации указанных изменений банк проинформирует дополнительно.

Ознакомиться с текстом официального уведомления клиентов можно здесь.

* «Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)