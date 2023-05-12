Кобзев: Газификация и энергоснабжение – ключевые задачи для Иркутской области

Однако социальная газификация региона без промышленной будет затруднительна, считает губернатор.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Оглашая послание на сессии Законодательного Собрания Иркутской области, глава региона Игорь Кобзев одними из ключевых вопросов назвал газификацию и энергоснабжение. Губернатор отметил, что, решая задачи газификации, мы идем по двум направлениям – социальному и промышленному.

Что касается социальной газификации, то в рамках согласованной с Газпромом программы предусмотрена подача сетевого газа в девять населенных пунктов: Жигалово, Киренск, Усть-Кут, Магистральный, Седанкина, Окунайский, Улькан, Юхта и Тарасово. Общая численность населения в этих территориях составляет 72,1 тыс. человек.

За счет газификации 11,2 тыс. домовладений и 28 котельных планируется обеспечить прирост уровня газификации населения к 2026 году на 2,2% - до 3,22% с увеличением ежегодных объемов потребления газа с 18 до 132 млн куб. м. Общий объем инвестиций для реализации программы оценивается в 26,7 млрд рублей, из которых большая часть - средства Газпрома.

– Учитывая наши расстояния, можно сказать, что социальная газификация региона без промышленной, экономически очень затруднительна. Ранее проведенные исследования показали, что у региона есть потребность в газе не только для нужд населения, но и для промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики. Приход промышленного газа позволит планомерно переводить на экологически чистое топливо теплоисточники области, что обеспечит выработку дополнительных энергетических мощностей и улучшение экологической обстановки в городах Иркутской области, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава Приангарья также обратил внимание на то, что промышленная газификация откроет перед Иркутской областью новые возможности в плане создания производств с высокой добавленной стоимостью, включая региональные газохимические комплексы в Усть-Куте, Саянске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Братске.

Говоря о развитии электроэнергетики, губернатор напомнил, что Минэнерго России актуализирует информацию для выбора места строительства нового объекта генерации, который будет, в том числе, снабжать электроэнергией Иркутскую область. Также глава региона подчеркнул, что актуальность разработки энергетической стратегии Иркутской области сегодня является очевидной задачей и поручил министерству жилищной политики и энергетики региона до 1 июля этого года организовать ее разработку в рамках научно-исследовательской деятельности, активно взаимодействовать с профильными научными институтами по этому вопросу.