Иркутске женщины считают, что летний отпуск лучше провести на море, мужчины — дома

Жительницы Иркутска считают, что на это лето лучше запланировать поездку на море, мужчины же — за отпуск дома. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Рассуждая о том, где лучше всего будет отдыхать этим летом, каждый шестой иркутянин назвал поездку на любое море (18%). 13% опрошенных думают, что лучше остаться дома. Каждый девятый считает оптимальным решением отдых на даче или в деревне (11%). Каждый десятый уверен, что лучше во время отпуска находиться в России.

За отпуск в Крыму — 6% респондентов. 5% голосов набрали курорты Краснодарского края. Также 4% за то, чтобы провести отпуск на речке или озере. Еще 4% — отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Такие традиционные для горожан заграничные направления как Турция и Египет выделены отдельно, они набрали 2 и 1% голосов соответственно.

2 из 100 иркутян против отпуска этим летом: «Никаких отпусков! Только работа!».

По 3% назвали лучшим летним времяпрепровождением путешествие по городам родной страны и отшельничество («Там, где тихо. Подальше от людей»).

По 1% голосов у таких вариантов отдыха как поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и на азиатскую часть континента.

У женщин в приоритете — отдых на море или даче, у мужчин — дома.