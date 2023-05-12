1,25 млн квадратных метров жилья построят в Иркутской области в 2023 году

На протяжении трех лет в Приангарье ежегодно вводится свыше 1 млн квадратных метров жилья. Об этом во время своего послания Законодательному Собранию региона сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Так, в 2022 году в регионе введено 413 тысяч квадратных метров в многоквартирных жилых домах и 838,3 тысячи квадратных метров индивидуального жилищного строительства. Жилищные условия смогли улучшить более 72 тысяч семей. В 2023 и 2024 году мы продолжим увеличивать объём жилищного строительства, – рассказал губернатор.

Для решения задачи увеличения количества вводимых жилых площадей в регионе реализуют четыре проекта комплексного развития территорий в Иркутске, Ангарске, Усть-Куте и Тайшетском районе. На эти цели выделены средства из федерального бюджета по новому механизму инфраструктурных бюджетных кредитов, общая сумма привлеченных средств составляет 11,7 млрд рублей. В результате реализации проектов планируется к застройке 1,6 млн квадратных метров нового жилья, будет создано около 9 тысяч новых рабочих мест.

Всего в регионе в рамках комплексного развития территорий определено 11 земельных участков общей площадью 125 гектаров. Градостроительный потенциал – порядка 478 тыс. кв. м жилья. Они расположены в Иркутске, Братске, Усть-Куте, Нижнеудинске, Шелехове, Саянске, Усолье-Сибирском и Ангарске.

– Кроме того, будет продолжено переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Сейчас из Фонда развития территорий региону одобрено 2,2 млрд рублей на эти цели на этапе 2023-2024 годов, участие принимают семь муниципальных образований: Иркутск, Черемхово, Вихоревка, Зима, Железногорск-Илимский, Байкальск и Слюдянка. До 1 июня средства необходимо законтрактовать, – уточнил Игорь Кобзев.