ИНК направила в Ивано-Матренинскую больницу более 8 млн рублей на приобретение оборудования

Иркутская нефтяная компания (ИНК) оказала помощь Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ИМДКБ) в приобретении оборудования для травматологического отделения.

Средства были собраны на благотворительном вечере в рамках выставки «Настоящее будущее», организованной при поддержке ИНК в галерее Виктора Бронштейна. В экспозиции были представлены работы, посвященные инвестиционными проектам компании. Картины приобрели сотрудники ИНК и другие посетители. Значительный вклад внесла генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых и представители Байкальского банка ПАО «Сбербанк».

Больница уже заказала артроскоп – прибор для малоинвазивной диагностики суставов. Подобный вид эндоскопического вмешательства позволит детям избежать хирургических операций и длительной терапии.

– Всегда обидно, когда у человека, у которого вся жизнь впереди, не воплотится его заветная мечта. Нам тяжело осознавать свою беспомощность и видеть, как страдают пациенты – не могут заниматься спортом, творчеством, испытывают трудности в быту. Помочь им быстрее выздороветь – наш долг, но без современного оборудования это практически невозможно, – поделился главный врач Владимир Новожилов.

Руководитель лечебного учреждения поблагодарил ИНК за оказанную поддержку. По его словам, сейчас в больнице около 250 детей ожидают диагностики с использованием нового оборудования.

– Мы целый год готовили выставку «Настоящее будущее», которая объединила различные жанры и подходы, чтобы показать, как живет и развивается наше производство и север области. Было сложно, необычно и очень интересно. Думаю, что в картинах, выполненных с душой, каждый увидел свое. И купив одну из них, каждый внес вклад в приобретение столь нужного для врачей и пациентов аппарата, – отметила Марина Седых.