Выпускники школ выбирают IT и медицину

Дети стали чаще прощаться со школой после 9 класса и уходить в колледжи и училища, об этом рассказали 29% родителей — больше, чем когда-либо. При этом и абитуриенты университетов, и поступающие в средние профессиональные учебные заведения чаще всего выбирают профессии в IT и медицине. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2000 родителей выпускников из всех округов страны.

О том, что после окончания школы их ребенок намерен продолжить обучение в вузе, сообщили 45% родителей. О том, что ребенок собирается поступить в среднее учебное заведение, родители в этом году говорят чаще, чем когда-либо: поступить в училище или колледж собираются дети 29% опрошенных. О готовности ребенка пойти работать сразу после выпускного бала рассказал 1% родителей.

Среди абитуриентов вузов самая популярная сфера в 2023 году – информационные технологии: «войти в IT» собираются дети 28% опрошенных. На втором месте – врач (13%), на третьем – инженер (9%). Дети 6% респондентов готовятся к поступлению на экономиста. По 4% родителей рассказали о планах ребенка получить профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера.

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказал каждый четвертый опрошенный (25%). У каждого девятого (11%) ребенок собирается учиться на медсестру, медбрата или фельдшера, у 8% – на юриста, по 7% сообщили о планах детей получить специальность учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.