Концепции событийного, гастрономического, промышленного, экологического и круизного туризма разработают в Приангарье

Сначала пандемия, а теперь и санкции послужили импульсом для развития внутреннего туризма. Отрасль необходимо стратегически поддерживать. Это влечет за собой поддержку смежных сфер, обеспечивающих занятость населения и рост экономики. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время послания на сессии Законодательного Собрания.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Ежегодно Иркутскую область посещают почти 2 миллиона туристов. В 2022 году это были в основном жители России. Если сравнить текущий внутренний турпоток с допандемийным годом, то наблюдаются его восстановление и рост поездок россиян в регион на 18%. В 2023 году ожидается, что турпоток вырастет ещё на 10%.

– Хочу отметить, что Иркутская область в глазах туристов должна ассоциироваться не только с Байкалом. У нашего региона огромный потенциал. Поручаю агентству по туризму до 1 сентября этого года разработать концепции событийного, гастрономического, промышленного, экологического и круизного туризма, – заявил губернатор.

В рамках послания глава региона обратил внимание на то, что в Иркутской области сегодня работает 670 гостиниц, но только чуть более половины из них имеют классификацию. Также Игорь Кобзев напомнил, что Иркутская область стала одним из первых регионов, получивших субсидию на строительство модульных гостиниц. На эти цели в 2022 году направлено чуть более 200 млн рублей. Поддержку получили 10 проектов. Это отели в Иркутске, на Ольхоне, на Малом море, у реки Снежная. Строительство новых отелей позволит создать рабочие места и увеличить номерной фонд почти на 300 мест.

– В целом наша задача – повышение качества туристских услуг, в том числе за счет развития инфраструктуры. В феврале этого года Иркутская область впервые заняла первое место в номинации «Территория экологического туризма» федеральной туристической премии Russian Travel Awards. Это закрепляет за нами ответственность по контролю антропогенной нагрузки на байкальскую территорию и одновременно необходимость в предоставлении достойного сервиса. Агентству по туризму необходимо разработать концепцию придорожного сервиса, включая санитарные зоны на основных туристических маршрутах, – дал поручение глава Приангарья.

Одним из ключевых туристических направлений в регионе губернатор назвал Байкальск, программа социально-экономического развития которого утверждена в рамках исполнения поручения президента. При этом Игорь Кобзев призвал не забывать и о других территориях отдыха на Байкале, которые способны «разгрузить» нынешние популярные места притяжения туристов.

– Сейчас готовим документы по туркластерам в Большом Голоустном и Тальцах. На создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров на 2023-2024 годы выделено 2,4 млрд рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате эти территории также станут привлекательны и позволят реализовать новые туристические проекты, – отметил губернатор.