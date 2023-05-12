36% ипотек Сбера выдаётся по льготным программам

Аналитики Домклик Сбербанка выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян в апреле этого года.

Как показала статистика выдачи ипотек в Сбере, спрос на льготные программы остаётся высоким: в апреле выдано 37,6 тыс. таких кредитов. За месяц доля выдач на льготных условиях по отношению к общему количеству выдач изменилась незначительно (на 0,5%) и составила 36%.

Количество выданных кредитов по льготным программам в апреле 2023 года (топ-10 регионов страны по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показаны зелёным, количество сделок и доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «IT-ипотеке» — фиолетовым. Сделки по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке» в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

При этом в отдельных регионах спрос на льготные программы Сбера продолжает расти. Наибольший прирост, по данным Домклик, зафиксирован в Тыве (+10,8%), Ленинградской области (+6,4%) и Бурятии (+5%).

По доле сделок в общем количестве выдач « Господдержка » и « Семейная ипотека » практически сравнялись: по «Господдержке» в апреле выдано 16,2% кредитов (16,9 тыс. займов), по «Семейной ипотеке» — 16,6% (17,4 тыс.).

Программа «Господдержки» по-прежнему больше всего востребована в Санкт-Петербурге и Москве: по данным Домклик, в апреле по ней выдано 25,3% и 23,3% ипотек соответственно. Регионами — лидерами по приросту доли «Господдержки» в структуре ипотечных сделок стали Калмыкия (+6,2%), Ленинградская область (+4,8%), Тверская область и Тыва (по +4,3%).

Наибольший процент сделок по «Семейной ипотеке» в общем объёме ипотек аналитики Домклик фиксируют в Хакасии (28,8%), Северной Осетии — Алании (27,9%) и Тыве (27,7%). Наибольшие темпы роста доли «Семейной ипотеки» также приходятся на небольшие регионы — это Тыва (+6,5%), Костромская область (+3%) и Камчатский край (+2,5%).