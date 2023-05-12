Авиакомпания «СиЛА» возобновляет субсидируемый рейс в Железногорск-Илимский

С 17 мая 2023 года авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» возобновляет рейс по маршруту Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

– Стоит сказать, что перелеты по этому маршруту авиакомпанией «Сибирская Легкая Авиация» не осуществлялись с осени прошлого года, – отмечает генеральный директор ООО «СиЛА» Владимир Никифоров. – Регулярное авиасообщение возобновилось после длительного перерыва.

Полеты запланированы трижды в неделю: по средам, четвергам и субботам на самолете L-410. Маршрут субсидируется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Цена билета в одну сторону на взрослого пассажира составит: 5 500 рублей. Дети до двух лет без места летят бесплатно, стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет с 50% скидкой. Время в пути – 1 час 40 минут.

Билеты уже в продаже. Бесплатная норма провоза багажа 10 кг, ручная кладь – 5 кг, сверхнормативный багаж за 1 кг – 180 рублей.