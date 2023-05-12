Вертолетом пришлось эвакуировать людей из затопленных населенных пунктов Приангарья

Четыре населенных пункта затопило в Иркутской области во время ледохода на реках – некоторых людей из зоны паводка пришлось эвакуировать при помощи вертолета, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Семь человек из двух населенных пунктов сегодня вертолетом эвакуированы в Киренск. Это четверо взрослых и трое детей. По-прежнему подтоплено 134 дома в четырех населенных пунктах. На местах людям оказывается адресная помощь», – рассказал глава региона.

Уровень воды в реках контролируется круглосуточно: в настоящее время в Нижней Тунгуске он составляет 721 см при критическом 600 см в районе Подволошино. Около села Преображенка – 945 см при критическом 890 см, в районе села Ерема – 823 см при критическом 820 см. В районе села Непа – 840 см при критическом 850 см. Уровень реки Непа около села Токма составляет 652 см при критическом 590 см.

На данный момент ледоход на водоемах практически завершен. Завышенные отметки сохраняются из-за интенсивного таяния снега.

Ущерб пострадавшим будет возмещен – сотрудники администрации муниципалитета сейчас готовят необходимую документацию.