Жительница Приангарья отсудила у работодателя 600 тысяч рублей за укус клеща

Человека на производстве укусил клещ – за компенсацией вреда жена пострадавшего обратилась в суд, который постановил выплатить 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Мужчине стало плохо в разгар рабочего дня – появились сонливость, слабость и заторможенность, скорую помощь ему не стали вызывать и отправили домой. На следующий день человек перестал узнавать своих родных и понимать окружающую действительность.

Супруга решила проверить заболевшего мужа на клещевой энцефалит, поскольку прежде не раз снимала насекомых с рабочей формы родственника, и ее опасения подтвердились – результат на инфекцию оказался положительным.

Учитывая специфику деятельности, пострадавшего должны были привить, однако работодатель не предоставил такой возможности, ввиду чего суд признал организацию виновной в случившемся.

Решение о выплате компенсации была попытка оспорить, однако сделать это не удалось.