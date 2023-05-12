Казино нашли в многоквартирном доме в Иркутске

Братчанина обвинили в организации казино в многоквартирном доме в Иркутске – к нелегальной деятельности было привлечено еще несколько человек, сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, предполагаемый преступник с четырьмя знакомыми занялись нелегальным бизнесом еще в 2020 году: мужчины арендовали помещение в цокольном этаже, приобрели игровое и иное оборудование, наняли еще 15 человек в качестве крупье, администраторов, контролеров, кассира и охранника.

Несколько месяцев в заведение приходили люди по приглашениям, однако, спустя время, казино накрыли правоохранители. Основные фигуранты заключены под стражу. Покерные столы, стол с рулеткой, более 50 автоматов, фишки, карты, деньги изъяты.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения.