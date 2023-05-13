Короткометражный фильм снимут в Иркутске – горожан зовут на кастинг

Жители Иркутска могут принять участие в кастинге, в ходе которого выберут актеров для исполнения различных ролей в новом короткометражном фильме, сообщил «ГайдайЦентр».

«В пробах могут поучаствовать как профессионалы и студенты театральных вызов, так и люди без опыта. Возраст также не является помехой. На главных ролях и в массовке будут задействованы подростки 12-18 лет. Это хороший старт для будущей актерской карьеры», – сообщили в организации.

Фильму также нужны актеры 30-40 лет на роли учителей и родителей: полный список тех, кого ищут, есть в соцсетях «ГайдайЦентра». Проект является некоммерческим. В картине будет рассказана история мальчика, которого убил сверстник.