Уровень воды в реках, которые затопили поселки в Приангарье, не изменился

Выше критического остается уровень в реках, которые затопили четыре поселка в Катангском районе Иркутской области, за последнее время он не изменился, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, уровень воды в Нижней Тунгуске в районе Подволошино составляет 731 см при критическом 600 см, Преображенки – 946 см при критическом 890 см, Непе– 868 см при критическом 850 см. В реке Непа в районе села Токма вода поднялась до отметки 654 см при критическом уровне 590 см.

Изменений нет из-за активного таяния снега и большого количества талых вод. Прежде наводнение случилось в результате образования ледяного затора, который удалось устранить силами ведомства.