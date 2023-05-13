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Братчанин Максим Синельников погиб в спецоперации на Украине

Уроженец города Братска Иркутской области Максим Синельников погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, рассказал мэр Сергей Серебренников.

Молодой человек родился 10 января 1986 года. Учился в школе № 46 и в Братском индустриально-металлургическом техникуме, занимался дзюдо. С 2004 по 2006 год проходил срочную службу в Российской Армии — был механиком радиорелейных станций, ефрейтором.

После службы работал на БрАЗе электролизником. В январе 2023 года подписал контракт на принятие участия в специальной военной операции. В Братске остались его родные: отец, мама, брат, жена и сын.

Военный погиб в городе Артемовске, где в настоящее время ведутся бои.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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