Пострадавший от пожара спорткомплекс в Усть-Илимске отремонтируют

Спорткомплекс в городе Усть-Илимске Иркутской области, который пострадал от пожара, отремонтируют – в первую очередь, запланирована экспертиза, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото правительства Иркутской области

Повреждена кровля здания, где располагается большая чаша. Решение о точных ремонтных работах примут после исследования строения – контракт на проведение строительной экспертизы несущих металлических конструкций уже заключен.

15 мая специалисты приступят к проведению работ. Ближе к концу следующей недели будет готово заключение.

Также в учреждении в настоящее время продолжается капитальной ремонт, который ведут тут с 2021 года.