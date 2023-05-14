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Пострадавший от пожара спорткомплекс в Усть-Илимске отремонтируют

Спорткомплекс в городе Усть-Илимске Иркутской области, который пострадал от пожара, отремонтируют – в первую очередь, запланирована экспертиза, сообщила пресс-служба регионального правительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Повреждена кровля здания, где располагается большая чаша. Решение о точных ремонтных работах примут после исследования строения – контракт на проведение строительной экспертизы несущих металлических конструкций уже заключен.

15 мая специалисты приступят к проведению работ. Ближе к концу следующей недели будет готово заключение.

Также в учреждении в настоящее время продолжается капитальной ремонт, который ведут тут с 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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