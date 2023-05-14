Когда стабилизируется ситуация в Катангском районе Приангарья – прогноз МЧС

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области, генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко рассказал, когда стабилизируется ситуация в Катангском районе Приангарья, пострадавшем от потопа.

«Всего на контроле пять населенных пунктов. <…> С учетом понижения среднесуточных температур ожидается стабилизация обстановки в течение 5 суток», – рассказал он.

В настоящее время остается подтоплен 141 жилой дом. Высокий уровень воды сохраняется из-за активного таяния снега. Ледяных заторов, которые прежде спровоцировали паводок, сейчас нет.