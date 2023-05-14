Сильный ветер повредил кровли двух школ в Иркутской области

Ветром, который был зафиксирован накануне, повредило кровли двух школ в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

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«Порывами ветра в деревне Манькова Боханского района частично разрушена кровля школы. Мэр территории Эдуард Ионович Коняев доложил, что на учебный процесс это не повлияет. Ремонт сделают своими силами. Сейчас бригада обследует фронт работ, завтра начнут восстановление», – рассказал глава региона.

Кроме того, пострадала школа в селе Каха Осинского района: там сорвало часть кровли со спортзала – в настоящее время рабочие разобрали повреждения и монтируют новые листы, завершить начатое планируется в кратчайшие сроки. Случившееся не повлияло на рабочий процесс.

Почти на всех территориях, которые остались без света в результате непогоды, электроснабжение восстановлено.