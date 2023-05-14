Вертолет санавиации экстренно сел в Приангарье из-за плохой погоды

Вертолет авиакомпании «Ангара», выполнявший санитарный рейс по маршруту Иркутск – Тулун – Братск – Иркутск, совершил экстренную посадку из-за плохой погоды, сообщила пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

Он вынужденно приземлился в районе деревни Захаровская Боханского района. На борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа, инцидент случился накануне.

По данным главы Приангарья Игоря Кобзева, бригады и пациентов забрали скорые – люди находятся под присмотром медиков.

Обстоятельства инцидента выясняются.