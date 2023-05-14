Кафе «Кочевник» сгорело на Ольхоне: причина

Пожар произошел сегодня в кафе «Кочевник» в поселке Хужир на острове Ольхон в Иркутской области – о возгорании стало известно в 16:04, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На момент прибытия первого подразделения горел второй этаж с выходом огня на крышу. Очаг находился в комнате, где временно проживали работники. Кафе не эксплуатировалось.

На ликвидацию пожара потребовалось менее часа. Огнеборцам удалось спасти пять расположенных рядом строений. Пострадавших нет. В результате инцидента уничтожены второй этаж и кровля на площади 100 квадратных метров. Причиной случившегося стал непотушенный окурок – работники постоянно крили в здании.