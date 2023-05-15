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Почти у каждого третьего жителя Иркутска нет денег на отпуск

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Планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Иркутска может позволить себе потратить 45 тыс. руб. на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 155 тыс. руб. на человека. Почти каждый третий (32%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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