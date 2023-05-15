Почти у каждого третьего жителя Иркутска нет денег на отпуск

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска

Планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Иркутска может позволить себе потратить 45 тыс. руб. на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 155 тыс. руб. на человека. Почти каждый третий (32%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.