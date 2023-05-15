Рассказывает юрист по трудовому кодексу РФ Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob.

Можно ли отозвать работника из отпуска в связи со срочной работой? Как это можно сделать?

«Да, ст. 125 ТК РФ, позволяет работодателю в случае необходимости отозвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Основное требование для такого отзыва − согласие работника. Соответственно, работодатель может попросить работника выйти из отпуска и, если работник не против, то прекратить его отпуск досрочно. Если же работник против − прервать отпуск работника нельзя», – говорит Южалин.

При этом закон предусматривает несколько категорий работников, кого нельзя отзывать из отпуска даже при их согласии. К ним относятся:

несовершеннолетние работники;

беременные женщины;

работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда.

Что положено за работу во время отпуска?

«Каких-либо дополнительных гарантий за работу во время отпуска закон не предусматривает. Если работника отозвали из отпуска с его согласия, то в таком случае он работает в обычном режиме и получает заработную плату за отработанное время также в установленном с его работодателем порядке», – поясняет эксперт.

Как потом догулять оставшиеся дни?

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника:

в удобное для него время в течение текущего рабочего года

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

«Таким образом, работник может попросить провести неиспользованные дни отпуска в любое время. Либо, если работнику так будет удобно, продлить за счет этих оставшихся от прерванного отдыха дней отпуск в следующем рабочем году», – заключает юрист.