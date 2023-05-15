Жители Иркутской области могут влиять на благоустройство региона

Во время послания о положении дел в Иркутской области в 2022 году и основных направлениях областной государственной политики на 2023 год губернатор Приангарья Игорь Кобзев уделил особое внимание цифровым технологиям, которые позволяют решать большой спектр задач.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– У людей появилась возможность участвовать в управлении территорией, на которой они живут. И это не только сообщение о проблемах. Жители могут участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях, которые проводятся органами власти. В Иркутской области уже долгое время реализуется очень хороший проект «Народные инициативы». Люди вовлечены в процесс принятия бюджетных решений. В этом году на реализацию «Народных инициатив» запланировано 850 миллионов рублей, а на инициативные проекты в бюджете заложено 500 миллионов рублей, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор также напомнил, что в настоящее время на платформе «Горсреды» идет голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году.

– Это тоже очень масштабный проект, с помощью которого жители нашей области могут влиять на благоустройство своего населённого пункта, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, комментируя послание главы региона, подчеркнула, что озвученный документ был буквально пропитан тематикой гражданской активности.

– Наверное, впервые за долгое время именно губернатором Игорем Кобзевым была обозначена эта тематика и в отдельный раздел вынесены инициативные проекты, которые жители сегодня могут сами озвучивать и которые поддержаны бюджетным финансированием. И, кончено же, это проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого жители решают, куда необходимо направить денежные средства, – отметила Наталья Дикусарова.