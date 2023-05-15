Холодные выходные сдвинули сроки окончания отопительного сезона в Иркутске

Официальную дату отключения – 15 мая – сдвинули на два-три дня из-за непогоды.

«Все горожане ощутили на себе похолодание, которое подарили нам выходные дни. Поэтому сейчас администрацией принято решение все-таки отопление оставить в прежнем режиме. За жильцами остается право, по заявке, отключить тепло в доме», – рассказал на пресс-конференции Дмитрий Дмитриев, начальник отдела инженерных коммуникаций комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Первые объекты отключат в течение трех дней: теплоисточники перейдут на летний режим работы «Естественно, соцобъекты: детские сады, школы, больницы мы будем отапливать до заявки на отключение», – заключает Дмитриев.