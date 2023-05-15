Пять сибирских регионов вошли в ТОП-35 субъектов РФ по инвестиционной привлекательности

В тройке лидеров инвестиционной активности оказались регионы, сочетающие абсолютный объем инвестиций в капитал и их динамику. Об этом рассказали в Сибирском филиале Фонда развития гражданского общества.

Стоит отдельно отметить, что приведенные данные по объему и динамике инвестиций относятся к периоду санкций и СВО – периоду, когда бюджетные расходы могли и должны были бы увеличить капиталовложения субъектов бизнеса, но были перенаправлены, пояснил глава ФоРГО Константин Костин.

Безусловным лидером всего общероссийского рейтинга является Иркутская область – она занимает первую строчку в списке регионов, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

Ненамного отстал и Красноярский край, занявший седьмую строчку рейтинга.

Затем, кучно расположились еще три сибирских субъекта: Кемеровская область – 31-я позиция; Алтайский край – 33 строчка рейтинга и Республика Алтай расположилась на 34-й позиции.

Инвестиции в капитал, частный или государственный (в данном случае это не имеет значения) – это единственный возможный источник будущего роста производства и занятости населения, а следовательно и увеличения его покупательной способности. Поэтому даже в абсолютном исчислении, без учета динамики цен, рост объема инвестиций означает будущий общий рост экономики на уровне государства.

Объем инвестиций в основной капитал в целом по стране за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 4 625 729,8 млн. руб. или на 19,9%. В сопоставимых ценах (отсекая инфляцию) общий рост инвестиций за счет всех источников финансирования увеличился на 4,6%.

По динамике инвестиций в пятерку рейтинга вошли два субъекта СФО: Республика Алтай и Иркутская область.

Однако Республика Алтай по абсолютному объему занимает только 81 место, хотя и входит в ТОП-35; г. Севастополь 66 позицию; Чукотский АО – 65 место. То есть у данных субъектов РФ в динамике инвестиций имеет место «эффект низкой базы».

В то же время Иркутская область является по интегральному показателю инвестиций явным лидером, Владимирская область также не имеет преимущества по низкой базе (39 место по абсолютному объему).